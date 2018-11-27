ضبط ثلاثة اوكار داعشية في كركوك

بغداد – الصباح الجديد :

ضبطن الاجهزة الامنية في محافظة كركوك، الاثنين، ثلاثة اوكار تعود لعصابات داعش الارهابية.

وذكر مركز الاعلام الامني في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه اليوم، ان “قوة من مديرية استخبارات مكافحة ارهاب كركوك العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبالتعاون مع قوة من اللواء الرابع شرطة اتحادية ومن خلال المتابعة المستمرة للمصادر وتعاون المواطنين ضبطت ٣ أوكار للارهابيين عبارة عن انفاق مابين منطقة الدكمات ومركز ناحية الرشاد”.

واضاف ان “وقد عثرت بداخلها على حاوية بداخلها ٨ عبوات ناسفة وأسلاك لربط المتفجرات وملابس وتجهيزات عسكرية ودروع بشرية وبطانيات وحاويتين عتاد خفيف [M16]، حيث تم معالجة العبوات من قبل الجهد الهندسي”.