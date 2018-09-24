احزمة ناسفة وانفاق وخنادق لداعش في تلعفر

بغداد – الصباح الجديد

عثرت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاحد، على احزمة ناسفة وانفاق وخنادق لداعش في جزيرة تلعفر قرب الموصل.

وذكر بيان للحشد، تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه اليوم، ان” ابطال اللواء 33 وابطال لواء الحسين في الحشد الشعبي شرعوا اليوم بعملية أمنية استباقية انطلقت من جزيرة تلعفر بإتجاه المحلبية بناءً على معلومات إستخبارية دقيقة بشأن وجود تحركات لعناصر من ارهابيي داعش في تلك المناطق”.

وأضاف ان” العملية اسفرت عن ضبط أحزمة ناسفة واسلحة كاتمة وانفاق لعصابات داعش الإرهابية خلال عملية أمنية انطلقت اليوم في جزيرة تلعفر”.

ولفت الى ان” الجهد الهندسي للقوات تمكن من تفكيك العبوات الناسفة والأحزمة دون أي اضرار مادية أو بشرية”.