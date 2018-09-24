فريق عراقي يعالج 49 نقطة مشعة في ميسان وينتقل الى البصرة

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا معالجة مخلفات مشعة في محافظة ميسان.

وذكر بيان للوزارة تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه “إلتزاما بسياقات الواجب الوطني وعملا بالإجراءات والآليات العلمية تمكن خبراء وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا من معالجة مخلفات مشعة خطرة استوطنت في عدد من محافظاتنا الجنوبية على مدى أكثر من عقدين ونصف جراء حرب الخليج الثانية”.

وأضاف ان “خبراؤنا الوطنيين نجحوا في معالجة 49 نقطة مشعة في محافظة ميسان موزعة على منطقتين وبكلفة لم تتجاوز ٢٥ مليون دينار وبأيد وخبرات عراقية”.

وتابع “فيما سيشرع فريق مختص الأسبوع المقبل بمعالجة النقاط المشخصة في محافظة البصرة حرصا على معالجة المخلفات والمكامن المشعة وإزالة جميع الملوثات الاشعاعية في العراق