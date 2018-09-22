تجاوزات بأكثر من 8 ملايين دولار في مطار النجف تضبطها النزاهة

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة أمس السبت، عن ضبط خروق وتجاوزاتٍ بأكثر من ثمانية ملايين دولار في عقد مبرم بين إدارة مطار النجف الدوليِّ وإحدى الشركات الأهلية.

وقالت الدائرة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان “الفريق المؤلف في مكتب تحقيق النجف لتدقيق اعمال مشاريع المطار نفَّذ عمليَّة ضبطٍ لخطابات ضمانٍ وكتب صحَّة صدورٍ مُزوَّرةٍ لمعاملة تسليفٍ لإحدى الشركات المتعاقدة للقيام بتوفير الحماية الأمنية للمطار، منحت الشركة بموجبها مبلغ ثمانية ملايين و322 ألف دولار كسلفة تشغيلية”.

وأوضحت أنَّ “الفريق تمكَّن من ضبط أصل معاملة التسليف ونسخ الكتب والمخاطبات والعقد المُوقَّع مع شركة الحماية” ، مبينة ان “التحقيقات الأولية للفريق قادت الى منح المبلغ المذكور للشركة بموجب صكين دفعا خلال يومٍ واحدٍ، ولم يجهز المطار بأيٍّ من المواد التي اتفق عليها عند توقيع العقد، برغم مرور أكثر من سنتين على ذلك”.