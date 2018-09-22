انحسار اللسان الملحي بعد استقرار الإطلاقات المائية لناظم القلعة

البصرة ـ الصباح الجديد:

ذكرت الإدارة المحلية لقضاء القرنة أمس السبت أن اللسان الملحي انحسر بعد استقرار الإطلاقات المائية لناظم قلعة صالح.

وذكرت الإدارة المحلية في بيان لها اطلعت “الصباح الجديد” على نسخة منه أن “استقرار معدل الإطلاقـات المائيـة في نهـر دجلة والواردة من مؤخر ناظم قلعة صالح الى 100 متر مكعب في الثانية، مؤكداً انحسار اللسان الملحي باتجاه الجنوب من ناحية الدير التابعة للقضاء”.

وبينت ان “زيادة معدل الاطلاقات اسهمت بانخفاض نسبة الملوح الى 800 TDS وارتفاع منسوب المياه الى 60 سم في نهر دجلة”، لافتا الى انه “في حال استمرار ذلك المعدل فانه سيقوم بدفع اللسان الى مناطق بعيدة عن محافظة البصرة، على حد قوله”.

وكان وزير الموارد المائية حسن الجنابي قد اكد الاسبوع الماضي من ميسان التي زارها للاطلاع على واقع مشاريع الوزارة ، انخفاض اللسان الملحي في محافظة البصرة ، مشيرا الى ان المشكلة كبيرة في المحافظة وتحتاج الى جهود كبيرة.

وأضاف الجنابي ان كل بوابات النواظم مفتوحة لإمرار الحصة المائية الى محافظة البصرة حيث بلغت الاطلاقات 98م3/ثا من مؤخر ناظم قلعة صالح لغرض دفع اللسان الملحي من شط العرب وتوفير المياه العذبة لأبناء محافظة البصرة . مضيفا أن زيادة الاطلاقات المائية أدت الى انخفاض اللسان الملحي ما ادى الى تمكين نحو 13 ألفا الى 8 آلاف جزء بالمليون (المليموز)