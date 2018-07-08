صندوق النقد يقرض تونس 249 مليون دولار

الصباح الجديد ـ وكالات:

وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة لتونس قيمتها 249,1 مليون دولار ، وبذلك يرتفع إجمالي الأموال التي أقرضها الصندوق لتونس، إلى 1,14 بليون دولار في إطار برنامج مساعدات، وذلك في مقابل تنفيذ الحكومة إصلاحات اقتصادية.

وذكر الصندوق في بيان له اطلعت « الصباح الجديد» على نسخة منه ضرورة أن تُواصل «السياسة النقديّة التركيز على السيطرة على التضخم». وحصلت تونس في أيار (مايو) 2016 على قرض من الصندوق قيمته 2,9 بليون دولار على مدى أربع سنوات.

ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، بلغ معدل النمو الاقتصادي التونسي 2.5% (على أساس سنوي مقارن) هو الأعلى منذ 2014، معتمدًا على قوة الإنتاج الزراعي والصادرات، إذ تراجع عجز الحساب الجاري التونسي بعض الشيء، تدعمه زيادة المرونة في سعر الصرف. وازدادت كذلك التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر،

وقالت الحكومة التونسية أنها قررت رفع أسعار البنزين والوقود حوالى أربعة في المئة، وذلك للمرة الثالثة خلال ستة أشهر ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز ، ومنذ بداية العام الحالي رفعت تونس أسعار البنزين ثلاث مرات، في ضوء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بهدف زيادة حصيلة الضرائب وعدم زيادة الأجور.

وأوضح وزير الإصلاحات توفيق الراجحي في وقت سابق، أن قيمة دعم الدولة للمحروقات سترتفع في 2018 إلى حوالى أربعة بلايين دينار من 1.5 بليون بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتأمل الحكومة بخفض العجز إلى 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بنحو ستة في المئة العام الماضي.