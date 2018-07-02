تركيا تدعو العراق الى انهاء ادعاءات الخروق في الانتخابات التشريعية

بغداد – الصباح الجديد :

دعت وزارة الخارجية التركية، العراق الى انهاء ادعاءات الخروق في الانتخابات التشريعية 2018.

وذكر بيان للوزارة، ” تلقينا بحزن نبأ مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح وفقاً للمعلومات الأولية، جراء هجوم انتحاري بسيارة مفخخة اليوم على مخازن لصناديق الاقتراع في كركوك”، مدينا” بشدة الهجوم الإرهابي المذكور، ونسأل من الله الرحمة لشقيقنا العراقي الذي قتل، ونعزي ذويه، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

ودعا السلطات العراقية إلى” إنهاء مسألة إدعاءات حول الخروقات والتلاعب في نتائج الانتخابات في كركوك بسرعة وبشفافية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل توفير الأمن في المحافظة”.

يشار الى هجوم انتحاري طال اليوم الاحد، مخازن صناديق الانتخابات في محافظة كركوك ما اسفر عن اصابة 20 مدنيا بجروح متفاوتة.