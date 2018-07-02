جنايات ذي قار تقضي بإعدام إرهابيين أثنين والمؤبد لآخر

بغداد – الصباح الجديد:

قضت محكمة جنايات ذي قار أحكاما بالإعدام لإرهابيين اثنين والسجن المؤبد لآخر لارتكابهم جرائم عدة في محافظات بغداد وذي قار وديالى.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، إن “محكمة جنايات ذي قار قضت بالاعدام على احد الإرهابيين بعد قيامه بتاريخ 27 تشرين الثاني 2006 بالتهجير القسري وحرق المنازل بدوافع إرهابية في العاصمة بغداد بمنطقة حي العامل”.

واضاف إن “حكما آخر بالإعدام شمل احد الإرهابيين بعد قيامه بتفجير سيارتين مفخختين بواسطة الهاتف النقال في محافظة ذي قار بتاريخ 16 حزيران2013 احدهما في تقاطع العروبة والثاني في سوق هرج اسفرا عن وقوع ضحايا”.

واشار بيرقدار الى أن “محكمة جنايات ذي قار قضت أيضا بالسجن المؤبد على احد الإرهابيين بعد قيامه بزرع وتفجير عبوة ناسفة على احد المنازل فضلا عن جريمة الاشتراك بالهجوم المسلح على احد المنازل وبمساعدة أربعين شخصا من الجماعات الإرهابية فضلا عن التستر على عمل إرهابي وهو تفجير عبوات ناسفة على احد المنازل”، مبينا ان “تلك الجرائم حدثت عام 2006 في ديالى/ الوجيهية”.

وأوضح ان “الاحكام صدرت بحق الإرهابيين الثلاثة وفقا للمادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.ا