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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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مكتب معصوم: استهداف صناديق الانتخابات في كركوك فتنة

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بغداد – الصباح الجديد :
اعتبر مكتب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، استهداف صناديق الانتخابات في كركوك صباح اليوم الاحد، “فتنة”.
وأدان المكتب في بيان، تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه” الهجوم الارهابي المزدوج الذي استهدف صباح اليوم الأحد موقع مخازن صناديق اقتراع الانتخابات في مدينة كركوك ما أسفر عن إصابة عدد من منتسبي القوات الأمنية المكلفة بحماية الموقع حالة بعضهم خطرة”، معربا عن” الألم لضحايا هذه الجريمة الغاشمة”.
وأضاف إن” هذه الجريمة النكراء التي تستهدف اثارة الفتنة، تؤكد عمق الحقد الذي تضمره العصابات الارهابية ضد شعبنا وبلدنا كما تثبت افتقارها لأبسط القيم الأخلاقية”.
ودعا السلطات الأمنية المعنية إلى” بذل قصارى الجهود لمعالجة الجرحى ومضاعفة اليقظة لمنع تكرار مثل عن هذه الجرائم الإرهابية في أي مكان من البلاد”.
يشار الى ان تفجير انتحاري استهدف مخازن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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