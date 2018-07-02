مكتب معصوم: استهداف صناديق الانتخابات في كركوك فتنة

بغداد – الصباح الجديد :

اعتبر مكتب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، استهداف صناديق الانتخابات في كركوك صباح اليوم الاحد، “فتنة”.

وأدان المكتب في بيان، تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه” الهجوم الارهابي المزدوج الذي استهدف صباح اليوم الأحد موقع مخازن صناديق اقتراع الانتخابات في مدينة كركوك ما أسفر عن إصابة عدد من منتسبي القوات الأمنية المكلفة بحماية الموقع حالة بعضهم خطرة”، معربا عن” الألم لضحايا هذه الجريمة الغاشمة”.

وأضاف إن” هذه الجريمة النكراء التي تستهدف اثارة الفتنة، تؤكد عمق الحقد الذي تضمره العصابات الارهابية ضد شعبنا وبلدنا كما تثبت افتقارها لأبسط القيم الأخلاقية”.

ودعا السلطات الأمنية المعنية إلى” بذل قصارى الجهود لمعالجة الجرحى ومضاعفة اليقظة لمنع تكرار مثل عن هذه الجرائم الإرهابية في أي مكان من البلاد”.

يشار الى ان تفجير انتحاري استهدف مخازن