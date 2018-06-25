تصديق اعترافات إرهابيين بينهم مسؤول مفارز الساحل الأيسر في نينوى

بغداد – الصباح الجديد :

صدقت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الإرهاب اعترافات متهمين اثنين ضبط بحوزتهما حزام ناسف وكاتم، وإرهابي آخر يعمل مسؤول مفارز الساحل الأيسر.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، إن “مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في نينوى ألقت القبض على متهمين اثنين ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي”.

وأضاف بيرقدار أن “المتهمين ضبطوا في زمار عند دخولهم منطقة الشيشة في نينوى وكان بحوزتهم حزام ناسف و(سلاح) كاتم لغرض زعزعة الوضع الأمني في المحافظة”.

وتابع بيرقدار أن “المحكمة صدقت أقوال إرهابي آخر ألقت خلية الصقور [الاستخبارية] القبض عليه بناء على أوامر قضائية حين تواجد في أنفاق احد الدور بالمدينة”.

ولفت إلى أن “الأخير تم تعيينه مسؤول المفارز الجديد في الساحل الأيسر وقد حاول استهداف القوات الأمنية برمانة يدوية إلا أنها انفجرت بالقرب منه وأدت إلى إصابته”.

وأشار أن “المجموعة تم توقيفهم وفق المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 بغية إحالتهم للمحكمة المختصة”.