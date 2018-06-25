العبادي: هناك اجراءات سريعة وعمليات نوعية للقضاء على الخلايا الارهابية

بغداد – الصباح الجديد :

ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اجتماعا للقيادات الامنية والعسكرية والاجهزة الاستخبارية، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاوضاع الامنية في البلد وخطط تأمين الطرق والجهد الاستخباري للقضاء على الخلايا الارهابية.

وأكد العبادي خلال الاجتماع بحسب بيان لمكتبه تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، ان “هناك اجراءات سريعة وعمليات نوعية للقضاء على تلك الخلايا الارهابية التي تحاول ان تقوم ببعض الاعمال الارهابية خارج المدن بعد ان نجح جهدنا الاستخباري في تتبع عدد كبير منها واعتقالهم”.

وبين، ان “الضربات الموجعة التي تم توجيهها الى قيادات الارهابيين الدواعش قي سوريا من قبل قواتنا البطلة جعلتهم يلجأون الى عمليات قطاع طرق لئيمة ضد المدنيين ولكننا لهم بالمرصاد حتى القضاء عليهم بالكامل”.

وأضاف العبادي، ان “الازمات التي تحصل في البلد لن تؤثر على قوة الدولة وتماسكها حيث تجاوزنا تحدي الارهاب وبامكاننا ان نجتاز اي تحدٍ يواجهنا”.