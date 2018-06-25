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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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العثور على عبوات ناسفة ومخلفات حربية متنوعة لداعش في نينوى

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بغداد ــ الصباح الجديد :
عثرت القوات الأمنية، على عبوات ناسفة ومخلفات حربية متنوعة من مخلفات عصابات داعش الارهابية في محافظة نينوى.
وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى عثرت خلال تطهير قرية قصبة الراعي على 13 عبوة ناسفة، والقت القبض على متهم في سيطرة العقرب”.
وأضاف انه “ووفق معلومات استخباراتية عثرت القيادة ذاتها على مخبأ للاعتدة في منطقة بئر المهيفين يحتوي على 25 صاعق قنبرة هاون و43 قنبرة هاون مختلفة و6 صواريخ راجمة واخر كاتيوشا وصاروخ محلي الصنع و4 مقذوفات دبابة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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