العثور على عبوات ناسفة ومخلفات حربية متنوعة لداعش في نينوى

بغداد ــ الصباح الجديد :

عثرت القوات الأمنية، على عبوات ناسفة ومخلفات حربية متنوعة من مخلفات عصابات داعش الارهابية في محافظة نينوى.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى عثرت خلال تطهير قرية قصبة الراعي على 13 عبوة ناسفة، والقت القبض على متهم في سيطرة العقرب”.

وأضاف انه “ووفق معلومات استخباراتية عثرت القيادة ذاتها على مخبأ للاعتدة في منطقة بئر المهيفين يحتوي على 25 صاعق قنبرة هاون و43 قنبرة هاون مختلفة و6 صواريخ راجمة واخر كاتيوشا وصاروخ محلي الصنع و4 مقذوفات دبابة”.