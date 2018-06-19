القبض على أشخاص حاولوا تشكيل خلية إرهابية

بغداد- الصباح الجديد

اعلن مركز الإعلام الأمني، أمس الثلاثاء، إحباط محاولة تشكيل خلية إرهابية في بغداد، والقبض على جميع أفرادها.

وذكر بيان للمركز، تلقت “الصباح الجديد نسخة منه، ان “قيادة عمليات بغداد/ مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إحباط محاولة تشكيل خلية في بغداد لتنفيذ عمليات إرهابية”.

واضاف انه “بعد جهد استخباري مميز تم إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية في مناطق شتى من العاصمة بغداد”، مشيرا الى “إحالتهم الى الجهات التحقيقية المعنية”.

ولم يوضح البيان اسم الخلية او نوعها او الجهة التي تنتمي اليها، وما اذا كانت مرتبطة بإحدى الدول او اطراف خارجية.