المحكمة الاتحادية تنظر غدا بطعون التعديل الثالث لقانون الانتخابات

بغداد- الصباح الجديد

تنظر المحكمة الاتحادية غدا الخميس في طعون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب والتي تقدمت بها جهات عدة من بينها رئيس الجمهورية ومجلس المفوضين والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه “حددت المحكمة الاتحادية العليا الساعة العاشرة من صباح يوم ٢١/ ٦/ ٢٠١٨ {الخميس المقبل} موعدا للنظر بجلسة علنية بالدعاوى المقامة من رئيس الجمهورية {فؤاد معصوم}/ اضافة لوظيفته ومن مجلس المفوضين ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني للطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب”.

وكان مجلس النواب صوت في جلسة استثنائية عقدها في 6 حزيران الجاري، على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 “بهدف تحقيق الشفافية في نتائج الانتخابات والحفاظ على النظام الديمقراطي للعراق وحماية العملية الانتخابية بما يؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات وعدالتها ولثبوت عدم صلاحية جهاز تسريع النتائج الالكترونية وتسببه بعدم ظهور النتائج بصورة حقيقية ولاجراء العد والفرز اليدوي في عموم العراق”.

وأنتدب مجلس القضاء الأعلى، 18 قاضياً لإدارة مكاتب مفوضية الانتخابات والإشراف على عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات بموجب تعديل قانون الانتخابات.

يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا، رفضت في 13 حزيران الجاري بالإجماع رد طلب مفوضية الانتخابات، إصدار القرار {الولائي} بوقف تنفيذ احكام قانون تعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.