  • الثلاثاء , 19 يونيو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

الانطلاق من الداخل !

أعمدة الكتاب
0 تعليق
25 views

شكلت التهديدات التي واجهها العراق على مدى السنوات المنصرمة عائقا كبيرا امام توجه الحكومات العراقية المتعاقبة في سبيل تحقيق التنمية والرفاهية للشعب وخلال اكثر من دورة انتخابية واجه رؤساء الوزارات تحديا كبيرا تمثل بمحاولاتهم واجتهاداتهم في سبيل كبح جماح هذه التهديدات والالتفات الى الداخل العراقي الا ان خطر الارهاب وامتداداته واحتلال عصابات الارهاب لاجزاء من الاراضي العراقية والتدخلات الاقليمية والاوضاع الامنية المضطربة في سوريا والتوترات بين ايران والولايات المتحدة الاميركية من جهة وبين ايران ودول الخليج العربي من جهة اخرى والمشكلات السياسية بين الاقليم والمركز وملف العلاقات التركية – العراقية الذي تغلفه الخلافات حول حزب العمال الكردستاني وملف المياه وانخفاض اسعار النفط وغيرها من التحديات الخارجية كانت عائقا امام اي سعي او خطوات مدروسة تريد انتشال الواقع العراقي من الركود والشلل الذي احاط الحياة في العراق واسهم الانشغال الحكومي بمواجهة الاخطار الخارجية في تعثر الخطط التي اعلن عنها في البرامج الانتخابية من قبل زعماء الاحزاب والكتل او تلك التي يعلن عنها رؤساء الوزارات حين توليهم اعلى سلطة تنفيذية وكشفهم لبرامجهم المستقبلية ولانريد هنا ان نبرر لحقبة زمنية طويلة من الفشل والاخفاق الذي صاحب اداء اكثر من حكومة عراقية وفي الوقت نفسه ايضا لانريد ان نبخس حقوق من نجحوا في تقديم جزء يسير من استحقاقات الشعب العراقي وتطلعه الى حياة كريمة شبيهة بتلك التي تحياها شعوب اخرى مجاورة للعراق ولكننا هنا نريد ان نشير الى اهمية العودة الى الداخل العراقي والاهتمام بانشغالات المواطن وهمومه المتمثلة بفقدانه لابسط مقومات العيش الكريم فواقع المدن والاقضية والنواحي والقرى والقصبات لايسر صديقا ومحبا للعراق والتردي في تقديم الخدمات وصل الى ادنى مستوياته والخراب والاهمال في الشوارع والساحات بات واضحا لاي زائر او سائح وسنوات الصبر والانتظار الطويلة والوعود الكثيرة التي تم اطلاقها آن لها ان تنتهي وآن لصفحات البؤس والشقاء ان تطوى وان يتم الشروع بالدخول الى عمق المدن العراقية والوصول الى الشوارع والازقة والاصغاء لما يريده الناس والانطلاق بمشاريع خدمية واعدة تنهي صفحات الاخفاق والفشل والركود وتفتح الامال بغد افضل.
د. علي شمخي

كلمات دالة: , ,

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

اضف رد