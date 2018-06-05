«ديالى» تواصل تجهيز كهرباء الفرات الأوسط بآلاف المقاييس الكهربائية

بغداد – الصباح الجديد:

تواصل شركة ديالى العامة أحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن تجهيز كهرباء الفرات الأوسط بآلاف المقاييس الكهربائية .

وقال مدير عام الشركة المهندس عبد الرسول محمد عارف في تصريحات صحفية ان الشركة وقعت عقدا مع المديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط وتجهيزها بـ (24) الفا و300 مقياس كهروميكانيكي متعدد الاطوار ، مضيفا» ان الشركة أنجزت تصليح محولة قدرة ذات منشأ اجنبي سعة 12.5 MVA الى الشركة العامة للاسمنت العراقية/ معمل اسمنت الكوفة بعد انجاز عملية تصليحها .

من جهة أخرى افصح المدير العام عن مشاركة وفد من الشركة في مؤتمر ومعرض كلية الهندسة في جامعة ديالى تلبية للدعوة الموجهة للشركة من عمادة كلية الهندسة مؤكدا» على ان التواصل مع الجامعات الوطنية وخاصة جامعة ديالى يعد اهم خطوات الشركة في تطوير وتحسين الإنتاج ومعالجة المشكلات الفنية التي قد تصادف العملية الإنتاجية في الشركة .

على صعيد متصل انجزت الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع التابعة لوزارة الصناعة والمعادن اعمال مشروع شركة ابن الوليد الجديد لصالح الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية.

وقال المهندس حسين حسن جواد مديرعام الشركة ان الشركة تسعى جاهدة لتنفيذ المشروع بعد تبليط الشوارع من قبل اللجنة الخاصة بالجهة المستفيدة ، بيد ان العمل جار بين اللجنة المشتركة من ممثلي الشركة والشركة العامة للصناعات الهيدروليكية لتسلم العمل نهائيا ، الذي تضمن اعمالا كهربائية وميكانيكية ومدنية منها بناية الاستعلامات والجدار الكونكريتي اضافة الى اعمال التسوية وحدل التربة وتنفيذ منظومة المجاري الخاصة بالموقع وتجهيزه بمولدة سعة (1000) كي في اي ، كما تواصل الشركة ايضاً اعمالها في مشروع محطة كهرباء سبع قصورالثانوية من حيث صب الجدار الناري واكمال فرش السبيس الارضية الداخلية والخارجية مع المباشرة باعمال الجص والبورك للجدران الداخلية وان نسبة الانجاز وصلت 75%.

في سياق اخر تفقد مدير عام الشركة مواقع العمل التي تنفذها في محطات الكهرباء في محافظة بغداد منها محطة شرق الرصافة ومحطة كهرباء الشعب ومحطة كهرباء الشعلة ومحطة كهرباء الصابئات للاطلاع على مراحل العمل فيها.