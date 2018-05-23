معالجة التلوث في مياه دجلة تستوجب إجراءات حكومية عاجلة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، أمس الأربعاء، أهمية تقليل نسب التلوث الحاصلة في المصادر المائية والسيطرة عليها نتيجة لتصريف المياه الثقيلة وطرحها بنحو مباشر في نهر دجلة.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، ترأس اجتماع خلية إدارة الأزمات المدنية الذي عقد بمبنى الأمانة العامة بحضور أمينة بغداد، ذكرى علوش ووكيل وزارة الصحة والبيئة، جاسم الفلاحي والجهات ذات العلاقة من وزارات (الكهرباء، الصناعة والمعادن، الموارد المائية)، بالإضافة الى امانة بغداد، لمناقشة مسببات التلوث في نهر دجلة وإمكانية ازالتها، لاسيما في العاصمة بغداد”.

واضاف ان “الاجتماع خرج بجملة توصيات ستعرض على مجلس الوزراء، اهمها اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التلوث من خلال استخدام الطرق الحديثة في معالجة مياه الصرف الصحي وانشاء منظومات معالجة متطورة تسهم في الإفادة منها ضمن الاستخدام الأمثل للمياه حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين”.

وتابعت “فضلاً عن الحفاظ على الاحياء المائية أبرزها الثروة السمكية وتفعيل الرقابة على مصادر التلوث لتجنب التداعيات الصحية التي تنجم عن تزايد مؤشرات التلوث”.