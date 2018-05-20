القضاء يصادق اعترافات داعشي خطير مطلوب للانتربول

بغداد ـ الصباح الجديد:

صدقت محكمة التحقيق المركزية في بغداد اعترافات إرهابي مطلوب للشرطة الدولية (الانتربول) يحمل الجنسية المغربية، قام بتجنيد أجانب لمصلحة داعش الإرهابي.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “محكمة التحقيق المركزية صدقت اعترافات إرهابي مطلوب للانتربول الدولي يحمل الجنسية المغربية”.

وأضاف إن “محكمة التحقيق المركزية دونت اعترافات المتهم بالانتماء إلى داعش الإرهابي كاشفا عن عمله في التنظيم وهو التواصل وتجنيد الأجانب من خلال برنامج السكايب كونه يتقن اللغة الانكليزية والفرنسية والاسبانية إضافة إلى العربية”.

وأضاف بيرقدار أن “المتهم تسلم عددا من المناصب المهمة الأخرى في داعش بينها إدارة حدود ادلب ومنفذ التل الأبيض في سوريا وعمل في مكتب العلاقات الخارجية للتنظيم الإرهابي إضافة إلى قيامه بتجهيز الأسلحة وشرائها من الجيش الحر إلى التنظيم.

وأكد سعي داعش لاستيراد أسلحة كيمياوية من إحدى الدول إلا أن هذه الصفقة لم تتم”.

وتابع بيرقدار أن “المتهم اعترف بدخوله الأراضي السورية من خلال تركيا وبصورة غير شرعية وعند دخوله الأراضي العراقية القي عليه بتنسيق مشترك بين الأجهزة الأمنية وبإشراف محكمة التحقيق المركزية”.