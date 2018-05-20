  • الأحد , 20 مايو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • القضاء يصادق اعترافات داعشي خطير مطلوب للانتربول

القضاء يصادق اعترافات داعشي خطير مطلوب للانتربول

شؤون عراقية
0 تعليق
50 views

بغداد ـ الصباح الجديد:
صدقت محكمة التحقيق المركزية في بغداد اعترافات إرهابي مطلوب للشرطة الدولية (الانتربول) يحمل الجنسية المغربية، قام بتجنيد أجانب لمصلحة داعش الإرهابي.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “محكمة التحقيق المركزية صدقت اعترافات إرهابي مطلوب للانتربول الدولي يحمل الجنسية المغربية”.
وأضاف إن “محكمة التحقيق المركزية دونت اعترافات المتهم بالانتماء إلى داعش الإرهابي كاشفا عن عمله في التنظيم وهو التواصل وتجنيد الأجانب من خلال برنامج السكايب كونه يتقن اللغة الانكليزية والفرنسية والاسبانية إضافة إلى العربية”.
وأضاف بيرقدار أن “المتهم تسلم عددا من المناصب المهمة الأخرى في داعش بينها إدارة حدود ادلب ومنفذ التل الأبيض في سوريا وعمل في مكتب العلاقات الخارجية للتنظيم الإرهابي إضافة إلى قيامه بتجهيز الأسلحة وشرائها من الجيش الحر إلى التنظيم.
وأكد سعي داعش لاستيراد أسلحة كيمياوية من إحدى الدول إلا أن هذه الصفقة لم تتم”.
وتابع بيرقدار أن “المتهم اعترف بدخوله الأراضي السورية من خلال تركيا وبصورة غير شرعية وعند دخوله الأراضي العراقية القي عليه بتنسيق مشترك بين الأجهزة الأمنية وبإشراف محكمة التحقيق المركزية”.

كلمات دالة: , ,

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

اضف رد