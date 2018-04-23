«الحبوب» تباشر بتسلّم الحنطة المحلية من مسوقي المحافظات

بحثت إمكانية إنتاج الطحين الصفر التجاري

بغداد – الصباح الجديد:

اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، مباشرة المراكز التسويقية في محافظات واسط وذي قار والمثنى والديوانية والنجف وبابل وميسان التسلم الفعلي للكميات المسوقة من محصول الحنطة المحلية للعام الحالي.

واوضح مدير عام الشركة نعيم محسن المكصوصي رئيس اللجنة العليا للتسويق ان الشركة فتحت ابواب مراكزها التسويقية في الخامس عشر من الشهر الجاري بحسب ماجاء بخطة تسويق محصول الحنطة للعام الحالي .

واضاف مدير عام الشركة ان سايلو السماوة التابع لفرع الشركة في المثنى باشر كأول موقع تسلم الحنطة المحلية لهذا العام وبلغت الكميات في اول يوم (٣٦٢) طن حنطة بانواعها ، فيما باشر فرع الشركة في واسط بعملية التسلم وتسلم حمولة ناقلة واحدة محملة بـ(١٦) طنا تسلمت في سايلو الكوت فيما باشرت المراكز التسويقية في النجف بتسلم اول الكميات والتي بلغ اجمالي ما تسلمته (١١١) طنا ، والديوانية تسلمت (٣٦) طنا وذي قار تسلمت (٣١٢) طنا ، مبينا ان اجمالي ما تسلمته المواقع منذ بداية التسويق بلغ (٣١٤٣) طنا .

من جانب اخر اشار المدير العام الى مواصلة الملاكات الفنية في سايلو الناصرية بمحافظة ذي قار تفريغ الشاحنات المحملة بالحنطة المستوردة الاميركية والواردة من ميناء ام قصر لتعزير خزين الحبوب في المحافظة لانتاج الطحين الموزع ضمن مفردات الحصة التموينية ، اما في محافظة كربلاء فقد باشر فرع الشركة بتجهيز المطاحن الاهلية والحكومية بالحصة المقررة من خلطة الحنطة وتضمنت كمية (119) طنا حنطة اميركية و(116) حنطة استرالية كحصة لشهر اذار الماضي .

على صعيد متصل بحثت الشركة العامة لتصنيع الحبوب امكانية العمل على انتاج الطحين الصفر التجاري في مطاحنها الحكومية بمبدأ الشراكة مع تجارة الحبوب كونها الجهة المستوردة.

واوضح مدير عام الشركة المهندس طه ياسين عباس ان لجانا مشتركة شكلت من المتخصصين في الشركتين لبحث الاليات ودراسة الجدوى بشأن الموضوع.

وفي سياق ذي صلة، قال المدير العام:» جرت خلال الجلسة أيضا مناقشة المواضيع المهمة المدرجة على جدول الاعمال ومنها عمل اسطول النقل التابع لقسم النقل والورشة واسهاماته في نقل مفردات البطاقة التموينية والتوصية بارسال موقف دوري بعدد النقلات واسهامات الاسطول في جميع الحملات التي تنفذها الوزارة الى مكتب وكيل الوزارة ودائرة التخطيط والمتابعة اضافة الى التأكيد على نصب اجهزة البصمة في جميع مواقع الشركة وربطها بخط مباشر مع مقر الشركة عن طريق الانترنيت «.