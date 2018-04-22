لجنة لحل مشكلة تشابه الأسماء في مذكرات القبض

بغدادـ الصباح الجديد:

أقرَّ مجلس القضاء الأعلى، امس الأحد، تشكيل لجنة من رئاسة هيئة الاشراف القضائي ومفاتحة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب لوضع الحلول المناسبة في موضوع تشابه الأسماء في مذكرات القبض.

وذكر المجلس في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان مجلس القضاء وخلال عقد جلسته برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان وبحضور اعضاء المجلس، أقر “ترقية عدد من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام، وانتداب عدد من القضاة واعضاء الادعاء العام بناء على مقتضيات المصلحة العامة”.

وأضاف البيان ان المجلس ناقش “موضوع اداء منسقي المركز الاعلامي في المناطق الاستئنافية وقرر ضرورة توجيههم من قبل رؤساء الاستئناف لتسليط الضوء على القرارات المهمة التي تصدر من المحاكم وان يتم اعتماد معيار السرعة والدقة في تغطية الحدث”، فيما اقر “مقترح تشكيل لجنة من رئاسة هيئة الاشراف القضائي ومفاتحة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب لوضع الحلول المناسبة في موضوع تشابه الأسماء في مذكرات القبض”.

ووجه المجلس، بحسب البيان، بـ”ضرورة الاهتمام بموضوع الحجج والقسامات الشرعية في المناطق الاستئنافية وان يتم مراقبة السجلات بصورة دورية من قبل المشرف القضائي في المناطق الاستئنافية لتفادي حالات التزوير واختلاس المال العام”.

وقرر المجلس “تشكيل لجنة من رئيس هيئة الاشراف القضائي ورئيس محكمة استئناف بغداد/ الرصافة ورئيس محكمة استئناف بغداد/ الكرخ لغرض تقسيم الأعمال بين جانبي الرصافة والكرخ”.