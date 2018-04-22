العبادي: سننتصر على الفساد بوحدتنا كما انتصرنا على داعش

بغدادـ الصباح الجديد:

عدّ رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الأحد، الفساد بأنه “شقيق داعش”، في حين أشار الى أن العراق سينتصر عليه، لافتا الى أن العراق عاد أقوى من السابق بتكاتف أبنائه.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت، “الصباح الجديد”، نسخة منه، إن “العبادي افتتح، أمس، مديرية شرطة عامرية الصمود، وأشاد في كلمته في حفل افتتاح المديرية بصمود أبناء وعشائر العامرية أمام هجمات عصابات داعش الإرهابية التي حاولت بالمدفعية والهجمات أن تزعزع صمود هذه المدينة”.

ونقل المكتب عن العبادي قوله، إن “هؤلاء هم العراقيون الابطال حققوا الانتصار ولم يستسلموا وامامنا النصر الثاني وهو نصر الاعمار والبناء والاستثمار وتوفير فرص العمل ومثلما حققنا بوحدتنا الانتصار العسكري سنحقق بوحدتنا نصر الاعمار”.

واضاف العبادي، ان “امام النصر الثاني تحديا يتمثل بالفساد، فالفساد شقيق لداعش وسننتصر عليه مثلما انتصرنا على داعش”..

مبينا ان “العراق عاد اقوى من السابق بتكاتف ابنائه، وان هناك من يريد ان يعيشنا باجواء الصراعات والخلافات ولكنهم لن يستطيعوا لان العراق الان اقوى والعالم ينظر اليه باحترام وقوة”.