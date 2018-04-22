القوة الجوية العراقية تقتل 36 إرهابيا في سوريا

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مركز الإعلام الأمني، أمس الأحد، مقتل 36 إرهابيا في الضربة العراقية التي نفذت الخميس الماضي في سوريا، مبينا ان الضربة حققت اهدافها.

وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه “بعد توجيه طيران القوة الجوية عبر طائرات f 16 ضربات داخل الاراضي السورية يوم 19 نيسان الجاري لاستهداف الاوكار والعناصر الارهابية التي تشكل خطرا على العراق وفق معلومات دقيقة تفيد بان هناك اجتماعات ونشاطات ارهابية في هذه المواقع، حققت هذه الضربات اهدافها”.

واضاف “بحسب معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية فقد تم دك مواقع للعناصر الارهابية بينها موقع اجتماع لقيادات داعش الارهابية”.

مشيرا الى ان “ذلك ادى الى مقتل 36 ارهابيا بينهم قياديين”.

وتابع ان “من بين هؤلاء القياديين ( ابو اسلام – ابو طارق الحمداني – ابو مريم العكاوي – ابو حسين وهو مصاب مبتور الساق– ابو ياسر – ابو جعفر)”.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس الماضي، عن تنفيذ القوة الجوية العراقية ضربات “مميتة” ضد مواقع تنظيم “داعش” في سوريا.

جاء ذلك بعدما اكد العبادي، أن القوات الأمنية ستلاحق تنظيم “داعش” في المنطقة وليس في العراق حسب.