طرائف الذكريات عن كبار الشخصيات كتاب جديد للدكتور علي القاسمي

صدر عن دار الثلوثية بالرياض كتاب جديد للدكتور علي القاسمي عنوانه «طرائف الذكريات عن كبار الشخصيات»، ويقع الكتاب في 255 صفحة من القطع الكبير طُبِعت على ورق نباتي، وحظيت بإخراج جميل. ويشتمل فهرس محتوياته على 83 ذكرى يتراوح طول كل واحدة منها بين صفحة وثلاثة صفحات محمّلة بمعلومات ثقافية متنوعة، ومضمَّخة بعناوين مؤلَّفات قيمة، وتنتهي كل ذكرى بطرفة أو ملحة ممتعة إن لم تكن مضحكة. وكُتبَت هذه الذكريات بأسلوب سردي سهل سلس، ولغة راقية أخّاذة، ولهذا فإن الكتاب يمنح القارئ مطالعة سهلة فاتنة. وقد حصلت هذه الذكريات للمؤلف في العراق، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المغربية، وباكستان، وماليزيا، وبريطانيا، ونيجيريا، ومصر، وعدد من الدول الأخرى التي درس فيها أو كان يزورها بحكم دراسته أو عمله.

يتحدَّث الناشر الدكتور محمد المشوح صاحب دار الثلوثية، في مقدمته للكتاب، عما حصل له عندما أراد أن يطَّلع على الكتاب قبل نشره، فيقول: « سهرت ليلة كاملة طار النوم فيها عن عينيّ مع هذه الصفحات الماتعة التي لا تستطيع الفكاك عن قراءتها حتى تكملها من الغلاف إلى الغلاف.»

ومؤلِّف الكتاب هو كاتب عراقي مقيم في المغرب ذو اهتمامات متعددة له أكثر من خمسين كتاباً. يقول الناشر عنه: « ومن الملامح لشخصية القاسمي الثقافية: غزارة إنتاجه، وتنوّع كتاباته، ودقّة لفظه، وجزالة عباراته، فقد كتب وألّف ونشر في علوم ومعارف شتى: في القصة والرواية والتاريخ والفلسفة والترجمات واللغات… يتحدَّث فيأسرك حديثه العذب البليغ ذو البيان والفصاحة، ويذكّرك بعروبة العراق، وبلغائه، وأدباءه الكبار كالرصافي والجواهري والسياب والبياتي ومصطفى جواد وعلي الوردي.»