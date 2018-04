«ومضات وإشراقات طيف الوصال»: إصدار شعري جديد للدكتور محمد نوحي

عن منشورات مختبر القيم والمجتمع والتنمية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر بأكادير، صدر للأستاذ الباحث محمد نوحي ديوان شعري جديد تحت عنوان «ومضات وإشراقات طيف الوصال». ويقع الكتاب في 126 صفحة من الحجم المتوسط صادر عن مطابع الرباط نت.

فمن خلال كثافة الصور الشعرية المشبعة بالترميز والإيحاء والتناقض والتقابل، يحاول الشاعر بسط رؤية فلسفية للبحث عن المعنى في عالم اللامعنى؛ واستكشاف عمق كينونة الإنسان، ومعاناة الذات المتشظية بين إكراهات الواقع المعيش. فعبر قالب فني يزاوج بين قصيدة الومضة أو شعر التوقيعات (الهايكو) وقصيدة النثر، يرسم الشاعر في ذهن القارئ فضاء إبداعيا رحبا لا يكتفي بكسر قيود الحياة الرتيبة وإخراجه من منعرجات التيه والضياع فحسب، بل يتعالى على تلك القيود؛ ليعانق إشراقات ميلاد جديد موشحة بنسيم الحرية، وسمو الجمال، وصفاء الوجود.

جدير بالذكر أن الكاتب قد أصدر ديوانه الأول «مواكب العشق: نصوص شعرية»، بالإضافة إلى كتاب «المثقف بين مآلات التعبير وإكراهات التغيير»، علاوة على كتاب باللغة الإنجليزية The Projection of Africa in Africanist Colonial Discourse بحكم تخصصه في الأدب الإنجليزي.