مقتل قيادي جهادي في سيناء

الصباح الجديد ـ وكالات:

أعلن الجيش المصري في بيان امس الاربعاء مقتل أحد قياديي الجهاديين في سيناء حيث يتمركز الفرع المصري لتنظيم» داعش».

وقال الجيش في بيان على الصفحة الرسمية لمتحدثه تامر الرفاعي على فيسبوك ان «قوات الجيش الثالث الميداني قامت بمداهمة عدد من المناطق الجبلية الوعرة وسط سيناء».

واضاف ان «عملية المداهمة اسفرت عن القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء وذلك بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران».

وينفذ الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الارهاب بدأها في شباط الماضي وأسفرت حتى الان عن مقتل أكثر من مئة من الجهاديين و22 جنديا على الأقل.

ومنذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضده، تخوض قوات الامن المصرية وخصوصا في شمال ووسط سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

وكان التنظيم الجهادي تبنى الأحد الماضي هجوما استهدف الجيش المصري في وسط سيناء وأسفر عن مقتل ثمانية من جنوده.

وكان الجيش المصري أعلن السبت الماضي أن متطرفين يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا اقتحام معسكر للجيش في وسط سيناء في هجوم اسفر عن مقتل ثمانية جنود وجميع المهاجمين البالغ عددهم 14 اسلاميا.