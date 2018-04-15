أهم إنجاز صناعي.. “ابن ماجد” تصنع رافعات نهرية حمولة 60 طناً

بغداد ـ الصباح الجديد:

تمكنت شركة ابن ماجد العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن ولأول مرة في العراق من تصنيع رافعات نهرية حمولة (60) طنا بجهود وخبرات ملاكاتها الفنية المتخصصة .

واكد مدير عام الشركة المهندس عبدالمطلب مطرود فيصل في تصريح بثه المركز الإعلامي في الوزارة ان ملاكات الشركة الفنية المتخصصة في مجال تصنيع الرافعات والقطع النهرية والبحرية تمكنت ولأول مرة في العراق من تصنيع رافعات نهرية حمولة (٦٠) طنا وبعدد (٨) رافعات لصالح دائرة تنفيذ اعمال كري الأنهر التابعة لوزارة الموارد المائية ، مشيرا إلى امكانية تعويم وتشغيل وفحص وتسليم الرافعة النهرية المخصصة الى دائرة ري محافظة ميسان.

وشدد المدير العام على ان تصنيع هذه الرافعات النهرية يعد إنجازا عراقيا متميزا يؤكد امتلاك شركة ابن ماجد العامة للإمكانيات البشرية والخبرات الفنية المطلوبة لتصنيع شتى انواع القطع النهريه ذات الاختصاص المماثل المتخصصة في حفر القنوات الملاحية النهرية وانتشال الغوارق، داعيا الجهات المستفيدة من شركات وزارة النقل لسد احتياجاتها من تلك الرافعات والزوارق والقطع النهرية المماثلة.

جدير بالذكر ان انتاج مثل هذه الرافعات محصور بالشركات العالمية من ذوات التمويل الضخم والتخصص الدقيق، وانها تنتج بالوحدات وحسب طلب يقدم الى الشركة المصنعة مسبقا من الجهة التي تحتاج اليها، جراء التكلفة العالية لكل وحدة منها.