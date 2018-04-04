الرياضة رسالة سلام بين الشعوب

سيلتك وسانت إيتان يناصران القضية الفلسطينية

الصباح الجديد – وكالات:

في وقت تعد الرياضة ميداناً للتنافس بين بلدان العالم من أجل الوصول إلى تحقيق النجاحات وإعتلاء منصات التتويج.. فانها في الوقت ذاته رسالة سلام بين الشعوب،

وفي هذا الإطار، رفع نادي سلتيك الاسكتلندي أعلاماً فلسطينية خلال مباراته مع روس كاونتي إف وذلك تعبيرا عن التضامن مع 16 فلسطينيا قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية يوم الجمعة.

ورفع مشجعو سلتيك 16 علماً فلسطينياً يرمز إلى عدد المتظاهرين في قطاع غزة الذين قتلوا برصاص الجنود الإسرائيليين في أثناء مشاركتهم في مظاهرات يوم الأرض السلمية، بالقرب من الحدود بين غزة مع «إسرائيل».

وقام الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم بفرض غرامة على بطل الدوري، المعروف بتأييده للقضية الفلسطينية، بعد أن رفع مشجعوه عشرات الأعلام الفلسطينية خلال مباراة الفريق مع فريق هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي في الدور الأول من دوري الأبطال.

إلى ذلك، وبعد فريق سيلتيك الاسكتلندي وما تعرض له من عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أبى مشجعو نادي سانت إيتان الفرنسي الا ان يرفعوا العلم الفلسطيني في ملعب جوفروا غيشار خلال لقاء فريقهم بنادي «زينار جيروسليم» الاسرائيلي في مباريات الدور التمهيدي لبطولة الدوري الأوروبي.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المقاطع المصورة لجماهير الفريق الفرنسي حاملة العلم الفلسطيني في المدرجات.

وكانت مجموعات مناصرة للقضية الفلسطينية قد دعت للتظاهر خارج مبنى البلدية في سانت يتان تأييدا لفلسطين وتنديدا بالسياسات الاسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني واستمرار احتلال اراضيه وكذلك احتجاجا على مشاركة النادي الاسرائيلي الذي يعتبر مشجعوه الاكثر عنصرية في اسرائيل.

وكانت جماهير نادي سيلتك قد رفعوا علم فلسطين خلال مباراة فريقها امام فريقي اسرائيلي اخر ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا ما عرض الفريق للعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ووصلت الغرامة إلى 34 ألف يورو.

وظهرت أعلام فلسطين بصورة كبيرة في محيط ملعب سيلتك بارك، حيث حملها مشجعو الفريق الاسكتلندي فضلا عن رفعها بكثافة في مختلف ارجاء الاستاد عند انطلاق اللقاء، ويبدو انها تسببت في رعب المنافس الذي خرج الشوط الاول خاسرا بثلاثية نظيفة.

ومن المعروف دعم مشجعي سيلتك بشكل كبير للقضية الفلسطينية في ماوجهة الاحتلال الاسرائيلي، اذ انها ليست المرة الاولى التي يتم فيها رفع اعلام فلسطين من قبل جماهير الفريق.

وقضى ما لا يقل عن 15 شخصاً من سكان غزة وأصيب العشرات بجروح عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار على المتظاهرين بمناسبة يوم الأرض.

وكانت مسيرات «العودة الكبرى» التي انطلقت يوم الجمعة تعد بداية لتظاهرات احتجاج تستمر حتى 15 آيار ، وهو اليوم الذي يطلق عليه الفلسطينيون «النكبة» جراء قيام دولة إسرائيل.