أبو الغيط يدعو الاقتصاديين الأفارقة والعرب للإسهام بإعمار العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس السبت، على تضافر الجهود بين الفاعلين الاقتصاديين في أفريقيا والعالم العربي لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والمساهمة في إعادة إعمار العراق.

وقالت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة العربية، ندى العجيزي، في كلمة لها نيابة عن أبو الغيط، إن الأمين العام للجامعة دعا إلى دعم العراق الذي واجه تحديات حقيقية في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه وهو ما تسبب في الكثير من الخسائر في البنية التحتية للبلاد.

وأضافت العجيزي، في كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية لـ “مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي في ظل التنمية الشاملة المستدامة”، الذي انطلقت أعماله، أمس السبت، ان ابو الغيط، أكد أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الاستثمار في دعم تطلعات الشعب العراقي بشأن إعادة الإعمار بعد هزيمة داعش.

واشارت إلى ان “حضور العديد من المسؤولين عن ملف الاستثمار في العراق ومشاركتهم بالمؤتمر يشكل فرصة من أجل الوقوف على التسهيلات والامتيازات التي يقدمها العراق للمستثمرين العرب والأفارقة في هذا الإطار”.

الجدير بالذكر ان أعمال مؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي، والذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، برعاية الجامعة العربية، انطلق بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية امس، ويستمر على مدى 5 أيام.