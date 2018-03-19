خط للسكة الحديد يربط العراق بالسعودية وابرام اتفاقيات لتطوير النقل بينهما

بغداد ـ الصباح الجديد:

تستعد وزارة النقل لإبرام اتفاقية النقل الجوي مع الجانب السعودي، ومذكرة تفاهم لانضمام العراق الى اتفاقية الرياض الخاصة بالتفتيش ورقابة السفن ومد خطوط السكك الحديد بين البلدين.

وقال مدير اعلام الوزارة ليث الربيعي في تصريح صحفي، ان “وزير النقل كاظم فنجان الحمامي ترأس الاجتماع الثاني للجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ لمناقشة اجراءات تلبية دعوة الجانب السعودي لرئيس واعضاء اللجنة لزيارة المملكة، من اجل مناقشة برامج تطوير واقع النقل بين البلدين، واهمها ابرام اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، وتوقيع مذكرة تفاهم لانضمام العراق الى اتفاقية الرياض الخاصة بالتفتيش ورقابة السفن التي ما زالت قيد الانجاز”.

وأضاف، ان “اللجنة ستعرض جميع فقرات التقرير مع الجانب السعودي، التي وردت بمحضر الاجتماع الاول للجنة وتفعيلها واتخاذ القرارات اللازمة، ومنها مد خط سكة حديد بين البلدين، وتفعيل مجالي النقل البري والبحري بينهما، وكذلك ربط خطوط الشحن البحري بين ميناءي أم قصر العراقي والدمام السعودي”.