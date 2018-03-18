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الأحد , 18 مارس 2018
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القوّات التركية تسيطر على عفرين وتعد بتأهيلها
المصريون في الخارج يقبلون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية
اجتماع رابع لمجلس الأمن في شهر يبحث الملف السوري
أردوغان يواصل استهداف أكراد سوريا ويتوقع «سقوط عفرين قريبا
الاستثناء الخاص بالأردن في المساعدات الخارجية الأميركية
واشنطن تطالب بهدنة وتلمّح بالعمل الفردي اذا تقاعس مجلس الأمن
خمسة قتلى بهجوم انتحاري ضد قوّات يمنية في عدن
353 ألف قتيل في سبع سنوات بسوريا
نجوم الإعلام والفن يزيدون سخونة الانتخابات اللبنانية
الدبلوماسية القطرية: الكشف عن أزمة معقدة
مناشدات فلسطينية لإزالة خيام المستوطنين من ساحات الحرم الإبراهيمي
تركيا تتخذ احتياطاتها لمواجهة محتملة مع الأكراد في سوريا
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