«الصحة والبيئة» يشارك بيوم الإخوة العربية لكشافة تربية الرصافة الأولى

بغداد ـ سارة جاسم*

شارك ممثلي فريق الصحة والبيئة التطوعي المهرجان السنوي ليوم الاخوة العربية الكشفيه الذي تقيمه كشافه مديرية تربية الرصافه الاولى كل عام من شهر آذار في جزيرة بغداد السياحية تحت شعار #كشفيتنا_توحدنا، بحضور مدير عام تربية الرصافة الاولى الدكتور فلاح محمود القيسي ومعاون المدير العام للنشاط الرياضي والمدرسي احمد الشويلي وعدد من المشرفين ومسؤولي الاقسام وممثلي منظمات المجتمع المدني.

تخلل المهرجان العديد من الفعاليات الجميلة التي تغنت بالبغداديات وحب الوطن والتعايش السلمي بين جميع طوائف الشعب ونبذ العنف والتطرف، وبدوره اكد الشويلي في كلمته على اهمية هذا التجمع ودوره في زرع المحبة والالفة والتعاون بين صفوف الطلبة وتعزيز الروح الوطنيه وتنميتها اتجاه بلدهم وشعبهم.

* مركز الشرق الإوسط للتنمية والحريات الإعلامية