الملف الأمني

مسلحون يقتحمون مكتبا للصيرفة في بغداد الجديدة * تنفيذ عملية واسعة بحثا عن مطلوبين شمالي كركوك

تفجير أسلحة وأعتدة خلّفها “داعش” جنوبي الرمادي * تنفيذ عمليات استباقية ضد الإرهابيين في ميسان

بغداد – سطو مسلح

ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية امس الاثنين ان مسلحين مجهولين اقتحموا مكتب للصيرفة في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة بغداد ، وأسفر الاقتحام عن إصابة صاحب المكتب وسرقة 40 الف دولار.

وقال المصدر الامني ان “مسلحين مجهولون اقتحموا صباح امس مكتباً للصيرفة في منطقة بغداد الجديدة”، مبينا ان “المسلحين أصابوا صاحب المكتب بطلق ناري حين اراد مقاومتهم ومنعهم من السرقة” ، مضيفا ان “العملية اسفرت عن سرقة قرابة 40 الف دولار اميركي”، مشيرا الى ان “المسلحين هربوا بعد اكمال عمليتهم، فيما توجهت القوات الامنية الى مكان الحادث لفتح تحقيق موسع بالحادثة”.

ديالى – هجوم مسلح

اعلن رئيس مجلس قضاء المقدادية في محافظة ديالى عدنان التميمي امس الاثنين بأن راعي أغنام قتل وأصيب آخر بهجوم لمسلحي تنظيم “داعش” الارهابي قرب بحيرة حمرين شمال شرقي المحافظة.

وقال رئيس المجلس إن “راعي اغنام قتل واصيب آخر بنيران مسلحي تنظيم داعش الارهابي قرب منطقة الحفاير في اطراف بحيرة حمرين، (65 كم شمال شرقي ب‍عقوبة)”. وأضاف التميمي، أن “الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث”.

كركوك – عملية تفتيش

افاد مصدر امني في شرطة محافظة كركوك امس الاثنين، بتنفيذ عملية تفتيش واسعة من الشرطة الاتحادية بحثا عن عناصر تابعة لداعش، في أطراف ناحية التون كوبري شمالي محافظة كركوك.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان “القوات الامنية نفذت عملية تفتيش واسعة في أطراف ناحية التون كوبري بحثا عن عناصر تابعة لداعش وعناصر خارجة عن القانون تقوم بإثارة التوتر الأمني في كركوك” ، مضيفا ان “العملية نفذها لوائين من الشرطة الاتحادية وهما اللواء ١٨ ولواء المغاوير”.

بابل – عمليات دهم

كشف مصدر امني في مديرية شرطة بابل امس الاثنين عن القاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين للقضاء العراقي بشتى الجرائم.

وبين المصدر الامني الذي رفض الكشف عن اسمه ان قوات الشرطة تمكنت خلال العمليات الأمنية ونصب السيطرات من ألقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء بجرائم جنائية ومخالفات متنوعة بناء على معلومات استخبارية دقيقة.

صلاح الدين – خطة امنية

افاد مصدر امني في شرطة محافظة صلاح الدين امس الانين ان قائد عمليات صلاح الدين الفريق الركن جمعه عناد سعدون واللواء الحقوقي قنديل خليل محمد مدير شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت تفقدا ضمن خطة امنية قاطع فوج طوارئ الحادي عشر .

واوضح المصدر الامني ان قائد العمليات ومدير شرطة المحافظة التقيا بالضباط والمنتسبين وابديا توجيهاتهمت بضرورة تحكيم الموضع بصورة جيدة لتفويت الفرصة على العدو الارهابي من تنفيذ مخططاتها الاجرامية، واشاد قائد العمليات ومدير الشرطة بالجهود المبذوله من قبل الفوج في حفظ امن قاطع المسؤولية.

الانبار – تفجير مخلفات

اعلن قائممقـام قضاء الرمادي بمحافظة الأنبار إبراهيم العوسج امس الاثنيـن، عن تفجير القوات الأمنية مخلفـات لـ”داعش” جنوبـي المدينـة.

وقال العوسج إن “الجهد الهندسي لطوارئ شرطة الأنبار قام بتفجير مخلفات داعش جنوبي الرمادي، خارج مركز المدينة” ، لافتا الى أن “تلك المخلفات عبارة عن عبوات ناسفة تم جمعها خلال عمليات تطهير بعض المناطق من جنوبي الرمادي”، مشيرا الى أن “التفجير كان مسيطر عليه دون خسائر مادية او بشرية”.

ميسان – عملية امنية

اكد مصدر امني في مديرية شرطة ميسان امس الاثنين عن تواصل تشكيلاتها من تنفيذ عمليات أمنية واستباقية أسفرت عن إلقاء القبض على عدداً من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة.

وقال مدير الشرطة اللواء الحقوقي ظافر عبد راضي دواي ان الأجهزة الأمنية بجميع تشكيلاتها وبإشرافنا المباشر وبمتابعة الخطة الأمنية بما يحقق الأمن و الاستقرار ألقت القبض على عدداً من المتهمين بجرائم جنائية مختلفة خلال عمليات أمنية واستباقيه في المحافظة خلال “سبعة ” أيام الماضية

واضاف مدير الشرطة ان التهم تنوعت بين جرائم الشروع والقتل العمد والسرقات والتهديد والإيذاء العمد، وجرائم الاحتيال و التزوير وتجارة وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومود قانونية مختلفة أخرى، وأشخاص مشتبه بهم ، وآخرين لايحملون مستمسكات ثبوتية ، فضلاً عن ضبط أسلحة واعتدة، و العديد من المركبات و الدراجات المخالفة ، ومواد مخدرة وأدوات تستخدم لتعاطي المخدرات.