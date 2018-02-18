الدفعة الاولى من رواتب الحماية الاجتماعية مطلع اذار

بغداد ـ الصباح الجديد:

نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الانباء التي تحدثت عن اطلاق الدفعة الاولى من رواتب الحماية الاجتماعية ، مبينة ان موعدها ثابت وهو مطلع آذار المقبل، فيما جددت التاكيد على عدم وجود اي تقديم جديد على الشمول براتب الاعانة الاجتماعية بسبب عدم توفر التخصيص المالي.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان الوزارة تأمل زيادة التخصيصات المالية لهيئة الحماية الاجتماعية في موازنة 2018 لشمول 700 اسرة جديدة كانت قد تقدمت للشمول منذ عام 2016 ولم يتم شمولها حتى الآن بسبب نفاد التخصيصات. وناشد منعم المواطنين الانتظار لحين اقرار الموازنة وعدم تكرار السؤال عن اطلاق الدفعة الثانية لرواتب الحماية او الشمول الجديد ، لافتا الى ان الوزارة ستكون حريصة على اعلان موعد الشمول واطلاق الدفعة حال تلقيها الاشعار الخاص بتنفيذ تعليمات الموازنة العامة للدولة.