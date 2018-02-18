بغداد ـ الصباح الجديد: وجه مصرف الرافدين فروعه في بغداد والمحافظات بمفاتحة وزارات ودوائر الدولة التي لديها حسابات مالية في المصرف لغرض توطين رواتب موظفيهم واصدار البطاقات الالكترونية لهم لتسلم رواتبهم الشهرية عن طريقها. وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إنه “تم توجيه كافة فروع المصرف العاملة في العراق بمخاطبة ...
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  • الإثنين , 19 فبراير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • “الرافدين” يفاتح الوزارات والدوائر لتوطين رواتب موظفيهم “الكترونيا”

“الرافدين” يفاتح الوزارات والدوائر لتوطين رواتب موظفيهم “الكترونيا”

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه مصرف الرافدين فروعه في بغداد والمحافظات بمفاتحة وزارات ودوائر الدولة التي لديها حسابات مالية في المصرف لغرض توطين رواتب موظفيهم واصدار البطاقات الالكترونية لهم لتسلم رواتبهم الشهرية عن طريقها.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إنه “تم توجيه كافة فروع المصرف العاملة في العراق بمخاطبة وزارات ودوائر الدولة والتي لديها حسابات مفتوحة بتوطين رواتب موظفيهم لدى المصرف لغرض تسلم رواتبهم الشهرية الكترونيا”.
واشار الى ان “توطين الرواتب لدى المصرف له ميزات عدة من بينها منح موظفي الدولة السلف والقروض والخدمات المصرفية الاخرى”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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