العراق والكويت توقعان اتفاقية مشروع الممر الإقليمي للاتصالات

الصباح الجديد – وكالات:

وقع نائب رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية خالد الكندري ومدير الإدارة القانونية لوزارة الاتصالات العراقية عماد الشمري اتفاقية بشأن مشروع الممر الإقليمي للاتصالات.

وقال الكندري في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء على هامش مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق ان المشروع يتمثل بربط الكابلات الدولية البحرية بين منطقتي الشرق والغرب مرورا بالخليج العربي وانطلاقا من الكويت ثم العراق ثم تركيا.

وأضاف الكندري ان المشروع سيطور البنى التحتية للكويت ويضعها مقرا عالميا في مجال الاتصالات اضافة الى توفير كثير من فرص العمل والاستثمار للشركات العالمية.

من جهته قال الشمري ان الإتفاقية تعمل على إنشاء ممر إقليمي للاتصالات والتكنولوجيا الحديثة في الشرق الأوسط مرورا بالعراق نظرا لموقعه المميز.

واكد الشمري اهتمام البلدين في هذا المشروع لما له من اهمية في تحقيق عوائد وفرص عمل واستثمار التي تساهم في تطوير البلدين.

وتأتي هذه الاتفاقية على هامش مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي افتتح سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أعماله صباح اليوم.