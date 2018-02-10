بغداد – الصباح الجديد : أعلن قائد فرقة الرد السريع في الشرطة الاتحادية اللواء ثامر الحسيني انتهاء من العملية العسكرية الخاصة بتفتيش قضاء طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين بمراحلها الثلاثة. وقال الحسيني في تصريح صحفي ان ” قوات الرد السريع والجيش وقوات الحشد الشعبي تمكنت من تطهير المنطقة الشرقية لقضاء الطوز، وان ملف مسك الارض ...
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  • السبت , 10 فبراير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

الرد السريع يعلن انتهاء عملية تفتيش الطوز

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بغداد – الصباح الجديد :
أعلن قائد فرقة الرد السريع في الشرطة الاتحادية اللواء ثامر الحسيني انتهاء من العملية العسكرية الخاصة بتفتيش قضاء طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين بمراحلها الثلاثة.
وقال الحسيني في تصريح صحفي ان ” قوات الرد السريع والجيش وقوات الحشد الشعبي تمكنت من تطهير المنطقة الشرقية لقضاء الطوز، وان ملف مسك الارض يقع حاليا على عاتق اربعة افواج تابعة لفرقة الرد السريع لفرض الامن والاستقرار في المنطقة وتامين عودة النازحين بشكل كامل”.
واضاف ان ” قضاء طوز خورماتو اصبح مؤمناً بشكل كامل بعد ان اسفرت العملية العسكرية الاخيرة عن انهاء المظاهر المسلحة في الشوارع سواء من قبل المواطنين او الاحزاب وحصر السلاح بيد الدولة فقط”

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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