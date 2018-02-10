الرد السريع يعلن انتهاء عملية تفتيش الطوز

بغداد – الصباح الجديد :

أعلن قائد فرقة الرد السريع في الشرطة الاتحادية اللواء ثامر الحسيني انتهاء من العملية العسكرية الخاصة بتفتيش قضاء طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين بمراحلها الثلاثة.

وقال الحسيني في تصريح صحفي ان ” قوات الرد السريع والجيش وقوات الحشد الشعبي تمكنت من تطهير المنطقة الشرقية لقضاء الطوز، وان ملف مسك الارض يقع حاليا على عاتق اربعة افواج تابعة لفرقة الرد السريع لفرض الامن والاستقرار في المنطقة وتامين عودة النازحين بشكل كامل”.

واضاف ان ” قضاء طوز خورماتو اصبح مؤمناً بشكل كامل بعد ان اسفرت العملية العسكرية الاخيرة عن انهاء المظاهر المسلحة في الشوارع سواء من قبل المواطنين او الاحزاب وحصر السلاح بيد الدولة فقط”