الملف الأمني

استهداف دورية بمنطقة هور رجب جنوبي بغداد * اختطاف مدنيين اثنين في احدى القرى غربي كركوك

اعتقال ارهابيين بعملية استباقية غربي الرمادي * العثور على كدس للأعتدة والأسلحة جنوبي الموصل

بغداد – استهداف دورية

ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية امس الثلاثاء، بأن عنصرا بالحشد العشائري قتل واصيب اثنان اخران بتفجير جنوبي بغداد.

وقال المصدر ان “عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق منطقة هور رجب التابعة للدورة جنوبي بغداد، انفجرت صباح يوم امس مستهدفة دورية تابعة للحشد العشائري ما اسفر عن مقتل احدهم واصابة اثنين اخرين” ، مضيفا ان “قوة امنية طوقت الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي”.

ديالى – اطلاق نار

أفاد مصدر امني في شرطة محافظة ديالى امس ، الثلاثاء، بأن بقالا قتل بنيران مجهولين قرب ناحية ابو صيدا شمال شرقي ب‍عقوبة.

وقال المصدر إن “مسلحين مجهولين اطلقوا نار اسلحتهم، صباح يوم امس اتجاه شخص يعمل بقالا قرب ناحية ابي صيدا (30 كم شمال شرق بعقوبة )” ، مضيفا ان “الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث”.

كركوك – عملية اختطاف

كشف مصدر أمني في شرطة محافظة كركوك امس الثلاثاء عن اختطاف مدنيين اثنين في احدى القرى غربي المحافظة.

وقال المصدر الامني إن “مسلحين اختطفوا، مساء يوم امس اثنين من المدنيين الاول من احدى قرى ناحية الزاب والاخر من قرية النصر بناحية الرياض غربي كركوك”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

بابل – اعتقال مطلوبين

اعلن مصدر امني في مديرية شرطة بابل امس الثلاثاء، ان مفارز امنية نفذت عمليات تفتيش في عدد من المناطق بالمحافظة ، مبينا ان العمليات اسفرت عن القاء القبض على عدد من المتهمين بجرائم جنائية وقضائية.

وذكر المصدر الامني الذي رفض الكشف عن اسمه ان “المفارز الأمنية استندت الى معلومات استخباراتية دقيقة ومذكرات، ونفذت عمليات تفتيش”، مشيرا الى ان “القت القبض على عدد من المتهمين بجرائم جنائية ومخالفات قانونية متنوعة” ، مضيفة انها “نقلت المتهمين الى الجهات المختصة للاستكمال بقية الإجراءات القانونية بغية عرضهم على القضاء”.

الانبار – عملية استباقية

أفاد مصدر امني في شرطة محافظة الأنبار امس الثلاثاء باعتقال عدد من الارهابيين المطلوبين وتدمير مضافتين لـ”داعش” بعملية استباقية غربي مدينة الرمادي.

وقال المصدر الامني الذي رفض الكشف عن اسمه إن “قوة مشتركة نفذت عملية استباقية في وادي حوران جنوبي حديثة (180 كم غرب يالرمادي)”، لافتا الى ان “القوة تمكنت من تدمير مضافتان لداعش واعتقال عدد من المطلوبين خلال هذه العملية.

النجف – عمليات دهم

اكد مصدر امني في شرطة محافظة النجف امس الثلاثاء ان مفارز امنية ألقت القبض على ثمانية مطلوبين للقضاء بتهم جنائية وجنح مختلفة.

وذكر المصدر ان “قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية القى القبض على ثمانية مطلوبين على وفق قضايا مواد مختلفة وعدد من المخالفين” ، لافتا الى انه “تم القاء القبض عليهم في سيطرات مختلفة تربط النجف بمحافظات بابل والديوانية وكربلاء”.

الديوانية – حملات ملاحقة

كشف مصدر امني في شرطة محافظة الديوانية امس الثلاثاء ان تشكيلات امنية نفذت حملة واسعة لملاحقة المطلوبين إلى القضاء ومتابعة تنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة من القضاء بحقهم وذلك في عدة مناطق من المحافظة .

وقال المصدر الامني الذي رفض الكشف عن اسمه ان حملات الملاحقة تضمنت نصب السيطرات المتحركة والثابتة وتفتيش العجلات والأشخاص فضلا عن تفتيش الأماكن المشبوهة حيث تمكنت خلالها من القبض على عدد المطلوبين بالارهاب اضافة الى متهمين بجرائم القتل ، مضيفا ان مفارز قسم مكافحة الإجرام القت القبض على شخصين متهمين بالسرقة وذلك بعد التقصي وجمع المعلومات عنهم من قبل مصادرهم الخاصة.

نينوى – العثور على اسلحة

اعلن مدير شرطة محافظة نينوى العميد الركن حمد نامس الجبوري امس الثلاثاء، عن العثور على كدس للاعتدة والاسلحة جنوبي مدينة الموصل.

وقال الجبوري ان “مفارز مديرية شرطة القيارة تمكنت من العثور على كدس للاعتدة والأسلحة جنوب مدينة الموصل” ، مبينا ان “الكدس يحتوي على 31 قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم، وقنبرة هاون عيار ٦٠ ملم، واربعة صواريخ كاتيوشا، فضلا عن صمامات تفجير مختلفة الأنواع عدد ٢٠، في احد مضافات تنظيم داعش الإرهابي في مركز ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل”.