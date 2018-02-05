مكتب العبادي: ننتظر مواقف جديدة تترجم التفاهمات مع الإقليم

تسويق نفط كردستان عبر “سومو”

بغداد – أسامة نجاح:

أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر ألعبادي يوم أمس، الاثنين ، إن الحكومة الاتحادية غير مسؤولة عن أي عقود أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية من خارج العراق بما يخص الحقول النفطية أو غيرها وهي من تتحمل كافة التبعات المادية والقانونية مهما كانت .

وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن” اللقاء الأخير الذي جمع بين رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني تم التأكيد فيه على جملة مبادئ وأساسها حل المشاكل بين بغداد واربيل بما يخص ملف تصدير النفط من الحقول الواقعة في الاقليم ، مشيرا الى ان ” الملف سيادي يخضع إلى سلطة الحكومة الاتحادية ويجب ان يتم استلامه من قبل شركة التسويق النفطية العراقية سومو التابعة لوزارة النفط العراقية “.

وأكد ان” أي عقود نفطية كانت او أستثمارية قد أبرمتها حكومة الإقليم خلال الفترات سابقة دون علم الحكومة الاتحادية هي غير مسؤولة عنها وتتحمل حكومة الإقليم كل التبعات المادية والقانونية ، لافتا إلى إن” اي عقد يبرم يجب أن يكون خاضعا للحكومة الاتحادية ووزارة النفط العراقية وبدرايتهما وعلمهما وأي عمل خارج هذا الإطار، ليس لها شان فيه .

وكشف الحديثي ، عن وجود لجان فنية وفرق متخصصة متكونة من شركة سومو النفطية التابعة لوزارة النفط ولجنة الطاقة في مجلس الوزراء وبعض الجهات المعنية في حكومة الاقليم ، مبينا بان” عملها سيقتصر على تفعيل الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين الحكومتين وترجمتها على ارض الواقع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بان” الأجواء السائدة اليوم بين الحكومة الاتحادية والإقليم هي أفضل بكثير مما كانت عليه في السابق قبل الاستفتاء فضلا عن وجود تغير كبير في مواقف الإقليم من ناحية الدستور واحترام قرار المحكمة الاتحادية حول الاستفتاء ، ونوه الى ان” هذا التغيير يعتبر ايجابيا نحو الأفضل وهو بالاتجاه الصحيح ولكن نحن بانتظار المواقف والمبادئ التي أعلن عنها الإقليم والتفاهمات التي تم التوصل إليها مع حكومته في اللقاءات السابقة مع رئيس الوزراء العبادي من خلال إعطاء الصلاحيات للجان الفنية كي تقوم بعملها بالشكل الصحيح وحسم الملفات المشتركة بين الطرفين” .