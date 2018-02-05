الملف الأمني

انفجار عبوة ناسفة في قضاء التاجي شمالي بغداد * اعتقال رئيس اخطر عصابة للخطف في محافظة ديالى

سقوط قذائف هاون على قرية غربي كركوك * تدمير مضافتين لـ”داعش” بعملية أمنية غربي الرمادي

بغداد – انفجار عبوة

ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية امس الاثنين، بأن خمسة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بتفجير شمالي العاصمة بغداد .

وقال المصدر إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق قرب سوق شعبي بمنطقة الحماميات التابعة لقضاء التاجي شمالي بغداد، انفجرت، صباح يوم امس ما اسفر عن مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح متباينة” ، لافتا الى ان “قوة امنية نقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وجثة القتيل الى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث”.

ديالى – اعتقال مطلوب

اعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي امس الاثنين، عن اعتقال رئيس اخطر عصابة للخطف في محافظة ديالى، فيما اشار الى ان المعتقل متورط باكثر من 10 عمليات خطف وابتزاز.

وقال الفريق الركن العزاوي ان “ابطال شرطة ديالى نجحوا وبجهد امني مميز من اعتقال رئيس اخطر عصابة للخطف في الاجزاء الشمالية للمحافظة بعملية نوعية” ، مضيفا ان “المعتقل متورط باكثر من 10 عمليات خطف وابتزاز للمدنيين”، مؤكدا ان “العملية تمثل ضربة قوية للجريمة المنظمة التي عملنا بجهد كبير لانهاءها داخل ديالى لدعم الاستقرار والامان”.

كركوك – سقوط قذائف

افاد مصدر أمني في شرطة محافظة كركوك امس الاثنين، بأن منزلين تابعين لعناصر في الحشد الشعبي دمرا بسقوط قذائف هاون غربي المحافظة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن “عناصر بتنظيم داعش هاجموا، فجر يوم امس قرية البوسيف، (65 كم غرب كركوك)، بالهاونات ما أسفر عن تدمير منزلين لعنصرين في الحشد الشعبي، دون وقوع إصابات بشرية” ، مشيرا الى أن “قوة أمنية انتشرت في المنطقة لتعقب منفذي الهجوم”.

بابل – عملية دهم

اعلن مصدر امني في مديرية شرطة محافظة بابل امس الاثنين عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات كبير خلال عملية دهم وتفيش وسط مدينة الحلة بعملية استندت الى معلومات استخبارية دقيقة ، مشيرةً الى ضبط كميات من المخدرات بحوزته.

وافاد المصدر الامني ان مفارز من مكتب مكافحة المخدرات بالاشتراك مع قوات النخبة من سريتي سوات وفض الشغب تمكنت من القبض على تاجر مخدرات في منطقة الماشطة وسط مدينة الحلة، مشيرة ، مشيرا الى ضبط كميات من مادة الكرستال والأقراص والمؤثرات العقلية فضلا عن مادة بلورية زرقاء اللون مجهولة النوع ومواد أولية اخرى تستعمل في صناعة المخدرات بحوزته .

صلاح الدين – صواريخ كاتيوشا

اكد مصدر امني في شرطة محافظة صلاح الدين امس الاثنين ان القوات الامنية عثرت على صاروخين “كاتيوشا” في سامراء التابعة الى محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر الامني الذي رفض الكشف عن اسمه ان قوة من فوج الطوارئ الثاني التابع الى مديرية الشرطة المشارك حاليا ضمن عمليات قاطع سامراء، عثر على صاروخين كاتيوشا” ، لافتا الى ان “العثور تم بعد عمليات تفتيش في منطقة الركة”، مبينة أن “القوة قامت بتأمين المواد المضبوطة وتسليمها الى الجهات المختصة”.

الانبار – عملية امنية

كشف مصدر عسكري في محافظة الأنبار امس الاثنين، بتدمير مضافتين لـ”داعش” واعتقال سبعة اشخاص مشتبه بهم بعملية أمنية غربي مدينة الرمادي.

وقال المصدر الامني الذي رفض الكشف عن اسمه إن “قوة مشتركة من لواء 28 بالفرقة السابعة ولواء مغاوير عمليات الجزيرة بمساندة العشائر نفذوا واجب في وادي حوران جنوب حديثة (180 كم غرب الرمادي)” لافتا الى ان “القوة تمكنت من تدمير مضافتان لداعش واعتقال سبعة اشخاص من المشتبه بهم خلال الواجب”.

كربلاء – اعتقال مطلوبين

اكد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة كربلاء امس الاثنين، ان مفارز امنية القت القبض على 33 من المطلوبين للسلطات القضائية بتهم جنائية مختلفة.

وقال المصدر إن “مفارز مكافحة اجرام كربلاء والمراكز الامنية التابعة الى قسم شرطة البلدة واقضية الهندية وعين التمر والحسينية، القت القبض على عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد جنائية ومخالفات متنوعة بعمليات تفتيش امنية واحترازية في عموم انحاء المحافظة”، مبينا ان “مفارز وتشكيلات القيادة تمكنت خلال عمليات تفتيش أمنية من القبض على 33 متهما بجرائم جنائية ومخالفات قانونية متنوعة مطلوبين الى القضاء”، مشيراً الى “احالة المتهمين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم”.