نينوى.. 450 ألف نازحاً يعودون الى ديارهم

بغداد ـ الصباح الجديد:

تمكنت وزارة الهجرة والمهجرين من إعادة نحو 450 ألف نازح الى ديارهم ومناطقهم المحررة في نينوى، في وقت قال فيه الوزير جاسم محمد الجاف، أمس الثلاثاء، ان المحافظة بحاجة الى “جهد استثنائي” لحل مشكلة النازحين.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه، إن ” ان الوزير جاسم محمد الجاف، اورد هذا خلال استقبال وفد من مؤسسة راند الأميركية في مقر الوزارة وان الجانبين ناقشا ملف إعادة العائلات النازحة الى مناطقهم المحررة وإغاثتهم”.

ونقل البيان عن الوزير قوله أن “ملف اعادة النازحين الى مدنهم الاصلية يحتاج الى وقت وطويل وتنسيق عال مع كافة الجهات المعنية فضلا عن اهمية تأمين اعادة الاستقرار وعودة الحياة الطبيعية الى تلك المدن”، مشيراً الى “وجود بعض المشكلات المجتمعية والامنية في تلك المناطق التي تؤدي الى تأخير عودة النازحين الى بعض تلك المناطق”.

وأضاف الجاف، أن “أوضاع النازحين في محافظة نينوى، أوضاعاً استثنائية خاصة، بسبب التنوع الأثني والمذهبي والقبلي والذي بدوره يحتاج إلى جهد استثنائي اكبر لعملية اعادة النازحين إليها خاصة أن العدد الاكبر من النازحين هو من تلك المحافظة”.

وبيـن وزير الهجرة، أن وزارته “تمكنت من إعادة نحو 450 ألف شخص من مجموع مليون وثلاثة وخمسين ألف نازح من نازحي المحافظة بعد عمليات التحرير إلى مدنهم الأصلية”، وفقاً للبيان.

وتعاني أغلب العائلات النازحة، اوضاعاً معيشية صعباً، جراء العيش داخل المخيمات وعدم حسم ملفهم بعد تحرير مناطقهم من سيطرة داعش.