صحة الرصافة تنفي تسجيل إصابات بإنفلونزا الطيور

بغداد ـ الصباح الجديد:

نفت دائرة صحة بغداد الرصافة تسجيل أي إصابات بمرض الإنفلونزا الطيور ومنع دخول الطيور والدجاج الحي من ديالى والمناطق المجاورة التي شهدت ظهور حالة إصابة الأنفلونزا في الطيور .

وقال الدكتور بشار عبد اللطيف مدير قسم الصحة العامة في صحة الرصافة أن الدائرة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والإيعاز إلى جميع شعب الرقابة الصحية في قطاعات الرعاية الصحية الأولية وفرق المتابعة الميدانية في شعبة الرقابة الصحية/ قسم الصحة العامة بتنفيذ الإجراءات الوقائية وضمن خطة الرقابة الصحية للوقاية من الأمراض الانتقالية وتحديداً بمرض أنفلونزا الطيور والأنفلونزا الموسمية والعمل صباحا ومساء في أثناء العطل الرسمية بالتنسيق مع ممثل جهاز الأمن الوطني وضباط الارتباط.

وأضاف مدير قسم الصحة انه تم الإيعاز إلى جميع السيطرات الرئيسة لمداخل العاصمة بمنع دخول شحنات الطيور والدجاج الحي ، فضلا عن تفعيل نظام الاخطار على وفق خطة الرقابة الصحية للوقاية من الأمراض الانتقالية بتنفيذ زيارات عاجله لجميع حقول الدواجن في المناطق الطرفية وتحديدا ضمن الرقعة الجغرافية لقطاعات الرعاية الصحية الأولية في الاستقلال وقطاع المدائن وقطاع البلديات الثاني من قبل الفرق الصحية.

وأكد الدكتور عبد اللطيف على تنفيذ زيارات تفتيشية عاجلة لجميع محال بيع الدجاج الحي في الأسواق المحلية ضمن الرقعة الجغرافية واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية.