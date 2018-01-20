  • الأحد , 21 يناير 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • تحذير أممي خطير من نقص المياه العذبة في الأرض

تحذير أممي خطير من نقص المياه العذبة في الأرض

شؤون عراقية
0 تعليق
71 views

وكالات ـ الصباح الجديد:
حذّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من التناقص الخطير للمياه العذبة الجوفية، والذي بلغ 70% منذ عام 1900.
وأكد تقرير الأمم المتحدة للبيئة صدر مؤخراً على أن السنوات الـ 40 الأخيرة شهدت انخفاضا حادا في كميات المياه العذبة الجوفية، وفي أعداد الحيوانات والنباتات التي تعيش في محيطها بنسبة بلغت 81%، أي أكثر من ضعف معدل انقراض الأنواع البحرية والبرية الأخرى.
وأشار واضعو هذا التقرير إلى أن الانخفاض الحاد في مصادر المياه العذبة يؤدي إلى تدهور البيئة المحيطة بشكل يهدد حياة الغطاء النباتي والحيواني لمناطق واسعة من الكرة الأرضية.
وتعد هذه المسطحات المائية العذبة كالأنهار والبحيرات والمستنقعات، مصدرا أساسيا لصحة واستمرار الإنسان فهي موئل مياه الشرب لكل الكائنات الحية التي تعيش في محيطها.
يذكر أن مستوى مياه بحيرة بايكال الروسية التي تعد المخزن الرئيس للمياه العذبة على الأرض، بدأ بالانخفاض بشكل متسارع وبلغ الحد الحرج (دون المستوى الطبيعي) في كانون الاول الماضي.

كلمات دالة: ,

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

اضف رد