بغداد – الصباح الجديد :
عقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري.
وخلا جدول اعمال الجلسة من القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018.
وشمل الجدول “إستكمال التصويت على مقترح قانون نقابة التمريض، وتقريـــر ومناقشة مقترح قانون مجلس النواب وتشكيلاته، وتقريــــر ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم 6 لسنة 2008″.
كما تضمن تقرير ومناقشة مشروع قانون حقــوق التركمان، وتقرير ومناقشة مقترح قانون سامراء عاصمة الثقافة الاسلامية”.
مجلس النواب يعقد جلسته بجدول اعمال يخلو من الموازنة
بغداد – الصباح الجديد :