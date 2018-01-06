“الناتو” يناقش تدريب القوّات العراقية في عام 2018

متابعة الصاح الجديد:

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) ان لجنته العسكرية وهي اعلى هيئة عسكرية بالحلف ستناقش ملف البيئة الامنية “الصعبة” في الشرق الأوسط ودور الحلف في تحقيق الاستقرار في المنطقة خلال اجتماع يعقد يومي 16 و17 من الشهر الجاري.

وذكر الحلف في بيان اطلعت عليه “الصباح الجديد” ان الاجتماع الذي يعقد على مستوى رؤساء الأركان سيبحث جهود التحالف الدولي لهزيمة داعش ودور الناتو في العراق خلال عام 2018.

وأضاف ان الجلسة الاولى للاجتماع ستركز على الدول الواقعة جنوب أوروبا وستتضمن تقريرا بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار إلى أن الجلسة ستمهد الطريق لإجراء المزيد من النقاشات حول مبادرات الاستقرار ومحاربة الارهاب والتحالف الدولي لهزيمة داعش وتدريب القوات العراقية واستعراض وضع بعثة ناتو في أفغانستان.