تجميد ديون الكهرباء السابقة للمواطنين

بغداد ـ الصباح الجديد:

وجّه وزير الكهرباء المهندس قاسم محمد الفهداوي الدوائر المختصة في الوزارة بتجميد الديون المترتبة بذمة المواطنين .

وأشار الفهداوي الى ان القوائم الجديدة كانت قد صدرت من دون ديون ابتداءً من شهر كانون الاول الماضي ، وذلك خلال اجتماعه باللجنة العليا المشكلة من قبل رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي الذي وجه بدوره بتشكيل لجنة ضمت كبار مستشاريه لدراستها وتقديم مقترحات بذلك. يذكر أن تسعيرة الكهرباء الصادرة من الوزارة وضمن استراتيجتها الجديدة ستكون مدعومة من الدولة بنسبة ‎94% للفئات الفقيرة وبنسب اقل لبقية الفئات وهي مبالغ ميسرة بإمكان المواطن تسديدها لينعم بطاقة كهربائية لمدة (24) ساعة يوميا. يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اطلقت في وقت سابق حملة اعلامية بعنوان “خدمة وجباية” للتعريف بالمشاريع الاستثمارية لعقود الخدمة والجباية من اجل انهاء ازمة الطاقة الكهربائية في البلاد، والتي يصر البعض على تسميتها بال ” خصخصة ”

وقال مكتب الإعلام والاتصال، إن “الامانة العامة لمجلس الوزراء اطلقت حملة اعلامية تحت عنوان (خدمة وجباية) للتعريف بالمشاريع الاستثمارية لعقود الخدمة والجباية من اجل انهاء ازمة الطاقة الكهربائية في البلاد”، مبينا أن “الحملة بدأت باشراف الامانة العامة وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء وامانة بغداد وهيئة الاعلام والاتصالات وشبكة الاعلام العراقي”.

وأضاف، أن “الحملة ستتخللها العديد من ورش العمل والندوات التعريفية في بغداد والمحافظات بمشروع (خدمة وجباية)، والتأكيد على مصداقية ما تمت الإشارة اليه من أن تسعيرة الكهرباء لم تجرِ عليها أية زيادة بعد تعديلها في مطلع عام ٢٠١٦، فضلاً عن اعتماد شعار الحملة ضمن المخاطبات الرسمية والمواقع الالكترونية الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي المعتمدة للمؤسسات الحكومية”.