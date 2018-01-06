العمليات المشتركة تواصل لليوم الثالث عمليات إعادة الأمن إلى الحويجة ومحيطها

بغداد – أسامة نجاح:

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم أمس السبت ، استمرار عمليات إعادة الأمن الى قضاء الحويجة ومحيطها لليوم الثالث، فيما أكدت أن العملية مستمرة حتى تأمين المنطقة بالكامل وتنظيفها من العبوات الناسفة والألغام وإعادة النازحين اليها.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد الركن يحيى رسول في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن “ألوية الحشد ( 2- 11- 3- 10) والفرقة التاسعة في الجيش والشرطة الاتحادية، تواصل عملياتها لليوم الثالث للقضاء على جيوب وخلايا داعش في قرى ومناطق محاذية للحويجة”, مشيرا إلى إن “العملية انطلقت من ثلاثة محاور باتجاه قرى الرشاد و الزرگة والسلاسل الجبلية المحاذية للحويجة وصولا إلى جبال حمرين”.

وأضاف أن “العملية مستمرة حتى تأمين المنطقة بالكامل وتنظيفها من العبوات الناسفة والألغام وإعادة النازحين إليها”.

من جانبها أعلنت محافظة كركوك ، امس ايضا ، انطلاق عمليات عسكرية باتجاه الزاب والحويجة وداقوق بحثا عن خلايا نائمة في داخل المحافظة .

وقال محافظ كركوك راكان الجبوري لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن” قوات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد العشائري انطلقت باتجاه مناطق الزاب والحويجة والرشاد وداقوق قرب كركوك بحثا عن خلايا نائمة تابعة لتنظيم داعش.

وأضاف أن” المنطقة شهدت مؤخرا نشاطا ملحوظا لعناصر التنظيم وأن القوات الأمنية تمتلك معلومات عن أماكن تواجد هذه الخلايا وتعمل على القضاء عليها.

من جهتها باشرت هندسة ميدان الحشد الشعبي، أمس السبت ، بتطهير مناطق غرب محافظة كركوك من الألغام والمتفجرات التي زرعتها عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر إعلام الحشد في بيان له تلقت صحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ نسخه منه ، أن “كوادر مديرية هندسة الميدان في الحشد الشعبي وبالتعاون مع ألوية الحشد باشرت بتطهير الأراضي الواقعة غرب كركوك من الألغام والمتفجرات التي زرعتها عصابات تنظيم داعش”.

وأضاف، أن “القوات باشرت بملاحقة عناصر داعش الفارين”.

وعثرت قوات الحشد الشعبي، على مضافات وسيارات تابعة لعناصر داعش محملة بالأسلحة في مناطق جنوب غرب كركوك.

وقالت في بيان لها تلقت صحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ ان” قوات الحشد الشعبي عثرت على سيارة مليئة بالعتاد كانت مدفونة تحت الأرض فضلا عن العثور على أنفاق في عمليات اليوم الثالث جنوب غرب كركوك إلى إطراف الزركة.

وأضاف إن” اللواء 16 بالحشد وقطعات من الجيش العراقي شاركوا بعمليات العسكرية.

الى ذلك أعلنت وزارة الدفاع ، أمس ، عن الايجاز الذي حققته الفرقة المدرعة التاسعة خلال العمليات الأمنية الواسعة التي انطلقت في قضاء الحويجة.