مدير قسم الاحتياجات الخاصة في نينوى متهم ببيع أطفال الى داعش

العمل تحقق معه

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أمس السبت، إجراء تحقيق بمعلومات تتهم مدير قسم الاحتياجات الخاصة بنينوى “ببيع” أطفال كانوا مودعين في دور الإيواء لـ”داعش”، فيما أكدت أنه سيتم “إحالته للقضاء” في حال ثبوت التهمة عليه.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم في بيان صحفي تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “مكتب المفتش العام في الوزارة يجري تحقيقا عن معلومات تدعي وجود تعاون بين مدير قسم الاحتياجات الخاصة في نينوى مع داعش الإرهابي لبيع الاطفال الذين كانوا مودعين في دور الايواء ابان فترة سيطرة العصابات الاجرامية على المحافظة”.

واضاف منعم، أن “التحقيق يجري باشراف مباشر من وزير العمل محمد شياع السوداني”، مؤكدا أنه ” لا تهاون في هذا الموضوع وحال ثبوت التهمة على الشخص المعني سيتم احالته للجهات القضائية المختصة لينال القصاص العادل لأنه أخل بشرف الوظيفة وخان الامانة”.

وكانت وزارة العمل، وبالتعاون مع خلية الازمة الخاصة بنينوى، اشرفت على استلام اعداد من اطفال “داعش” ومن مختلف الجنسيات، وسلمت عددا كبيرا منهم عبر قرار قضائي الى بلدانهم وخاصة ممن يحملون الجنسية الشيشانية والروسية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.