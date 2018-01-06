نفط أوبك يسجل ارتفاعا لأكثر من 66 دولاراً

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت منظمة أوبك، أمس السبت، ارتفاع سعر سلة الأوبك اليومي الى أكثر من 66 دولاراً للبرميل.

وقالت المنظمة في بيان لها اطلعت عليه “الصباح الجديد” ، إن “سعر سلة أوبك ارتفع ليصل الى 66.13 دولاراً للبرميل”.

وأضافت المنظمة، أن “السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 65.12 دولاراً، وفقا لحسابات أمانة أوبك”.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران ـ إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، قطر مارين (قطر)، الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).