حافلاً بالأدب والفن والإبداع .. صدور العدد (124) من جريدة (أوروك)

بغداد – الصباح الجديد:

صدر العدد (124) من جريدة (أوروك) الجريدة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة والآثار عن قسم الإعلام والاتصال الحكومي مؤكداً التواصل الثقافي والمعرفي والجمالي بتعزيز قيم الفكر والثقافة والفن والإبداع.

وقد ضم العدد الجديد مواد متنوعة تعكس صورةً نابضةً بالحياة الثقافية والفنية الفاعلة للمشهد الأدبي والفني والثقافي والسياحي والآثاري، لا سيما نجاح العراق في تتويج بغداد عاصمةً للثقافة في العالم الإسلامي للعام ٢٠٢٦ م فضلاً عن إسهامات الأقلام الأدبية والفكرية العراقية والعربية الراكزة، ومقالاتٍ ونصوصٍ مميزةٍ لنخبةٍ من الكتاب والأدباء، وحوارات مع عددٍ من المبدعين.

نقرأ في العدد حواراً أجراه مهند قاسم مع الدكتور طه جزاع الذي وجد نفسه في الكتابة والصحافة والقلم، فيقول: “العمل الصحفي أخرجني من دائرة الأدب والقصة القصيرة والرواية إلى دائرة الصحافة” ويرى أنَّ المستقبل بلا فلسفة هو مستقبل بلا إنسان.

ويضيف: “لا بدَّ للكاتب أن يزرع روح الأمل والتفاؤل حتى في أسوأ الحالات”.

وحاورت سارة حسن موسى الفنانة التشكيلية الخزافة هايدي الأوسي التي

ترى في الفن رسائل سلام وفكر، وتقول: “يستهويني البحث الجمالي في مفردات رؤية شعرية”.

وترجمت رشا رياض حواراً مع الصحفية والكاتبة الفرنسية كاثرين سوفا التي تكشف أسرار الهويات الأنثوية خلف الأقنعة الذكورية في كتابها “هُم وهنَّ” وتقول:” الأدب فضاء لا يتقيد بالهوية والقلم لا يعترف إلا بسلطة الموهبة”