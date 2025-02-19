شارع الثقافة يحتفي بـاليوم العالمي للإذاعة في الناصرية

متابعة – الصباح الجديد:

أقام فريق شارع الثقافة في مدينة الناصرية أمسية ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة بمشاركة عدد من المثقفين والأكاديميين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الإذاعي.

وقال رئيس الفريق هيثم عبد الخضر: إن هذه الأمسية تأتي استذكارا ليوم الإذاعة العالمي والاحتفاء به والذي يصادف 13 شباط من كل عام نظرا لأهميتها ودورها في التاريخ البشري في نقل الأحداث والتواصل مع العالم.

وأشار إلى أن البث الإذاعي يشكل نقلة نوعية ويعتبر جزءا من الذاكرة على مستوى العالم والمنطقة العربية، وكذلك العراق موضحا أن الإذاعة تشكل فيها قضية الصوت المهارة الأولى للتواصل مع الجمهور وتحتاج إلى إذاعيين ذات مهارات عالية في إيصال الرسائل المختلفة إلى المتلقي ما جعلهم يتركون بصمة كبيرة في الذاكرة العربية والعراقية من خلال أسماء كبيرة عملت في هذا المجال.